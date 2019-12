Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Gera-Zwötzen

Gera (ots)

Weil sich ein 33-jähriger Mann augenscheinlich in einer für ihn psychisch ausweglosen Situation befand, rückten gestern Abend (17.12.2019), gegen 19:15 Uhr mehrere Polizeistreifen aus, um den Mann in einer Gartenanlage in Gera-Zwötzen (Liebschwitzer Straße / Salzstraße) aufzufinden. Im Zuge des Einsatzes wurde bekannt, dass der Mann drohte, sowohl gegen sich, als auch gegen andere Personen Gewalt anzuwenden. Aufgrund der Drohungsäußerung durchsuchten Polizeibeamte, gemeinsam mit Spezialkräften des LKA mehrere Gärten der Anlage. Hierbei konnten diverse chemische Pulver (u.a. Schwefel) aufgefunden und sichergestellt werden. Zur Abwendung einer möglichen Gefahr für andere Personen wurde rund um die Gartenanlage eine entsprechende Absperrung eingerichtet. Im Rahmen der Suchmaßnahmen konnte der stark alkoholisierte 33-Jährige schließlich angetroffen und in die Obhut medizinscher Fachkräfte übergeben werden. Personen wurden nicht verletzt. Gegen 00:30 Uhr konnten alle polizeilichen Maßnahmen beendet werden. Die Ermittlungen gegen den 33-Jährigen zu begangenen Straftaten, u.a. Sachbeschädigung, Nötigung, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz, wurden eingeleitet. (KR)

