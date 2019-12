Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mountainbike aus Keller gestohlen

Gera (ots)

Ein Mountainbike der Marke KTM war offensichtlich Ziel eines unbekannten Täters. Dieser gelangte im Zeitraum vom 15.12. - 17.12.2109 gewaltsam in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Worms-Straße und stahl schließlich das Rad. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zum Täter bzw. zum Verblieb des Fahrrades geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 an die hiesige Polizeidienststelle zuwenden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell