Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beteiligter entfernte sich vom Unfallort

Greiz (ots)

Gestern (16.12.2019), gegen 14:20 Uhr, befuhr der 67-jährige Fahrer eines Omnibusses Daimler Benz die Bundesstraße 92 von Elsterberg in Richtung Plauen. Auf Höhe Hohndorf (Gaststätte Landesgrenze) kam ihm ein bislang unbekannter Pkw entgegen und streifte den Bus. Es entstand Sachschaden. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Richtung Elsterberg fort. Hinweise zu ihm werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

