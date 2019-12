Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Fahrzeugen - Polizei rät...

Gera (ots)

Zu drei Diebstählen aus jeweils einem Fahrzeug rückten sowohl gestern (16.12.2019) als auch heute (17.12.2109) Geraer Polizeibeamte aus.

So öffnete ein bislang unbekannter Dieb am 16.12.2019 in der Zeit von 08.20 Uhr bis 13:30 Uhr die Seitenscheibe eines in der Kiefernstraße abgestellten Pkw Seat und stahl daraus eine Reisetasche mit persönlichen Gegenständen der 29-jährigen Fahrzeughalterin.

Weiterhin schlug ein ebenso unbekannter Täter die Beifahrerscheibe eines Pkw Opel ein, welcher in der Weidenstraße abgestellt war. Aus dem Opel stahl der Unbekannte einen Stoffbeutel in welchem sich eine Musikbox befand.

Auch an einem Pkw Seat, welcher An der Laune geparkt war, machten sich Unbekannte zu schaffen und schlugen eine Scheibe ein. Aus diesem Fahrzeug stahlen die Täter eine Unterlagenmappe des 57-jährigen Halters.

Ob alle Taten im Zusammenhang stehen ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. In beiden Fällen hat die Geraer Polizei die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen.

Aus gegebenen Anlass möchte die Polizei noch einmal darauf hinweisen: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen. Nehmen sie Ihre Wertsachen beim Verlassen des Fahrzeuges mit! Bieten sie dem Täter keine Gelegenheit in Ihr Fahrzeug einzubrechen. Ein Fahrzeug ist KEIN Tresor! (KR)

