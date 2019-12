Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anzeige gegen 26-Jährigen

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 13.12.2019, gegen 23:50 Uhr beschädigte ein männlicher Tatverdächtiger (26 Jahre) in einer Gaststätte in der Rosa-Luxemburg-Straße den Toilettentrack und randalierte im Außenbereich der Gaststätte. Im Zuge der Identitätsfeststellung leistete er Widerstand gegen die Polizeibeamten, in deren Folge einer leicht verletzt wurde. Zudem beleidigte er die eingesetzten Beamten mit Worten. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

