Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Angriff und Widerstand gegen Polizeibeamte

Altenburg (ots)

Am 14.12.2019, gegen 22:20 Uhr kamen Polizeibeamte in einer Bankfiliale am Keplerplatz zum Einsatz. Dort befanden sich zwei stark alkoholisierte Männer (38, 47), ohne Bankgeschäfte zu erledigen. Dem folglich ausgesprochenem Platzverweis kam lediglich der 38-Jährige nach. Der 47-Jährige weigerte sich hingegen und leistete in der Folge Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Gegen ihn wurde nunmehr ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der 38-Jährige wurde aufgrund seines psychisch labilen Zustandes in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell