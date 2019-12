Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wer hat den Weihnachtsmann geklaut - Polizei sucht Zeugen

Gera (ots)

Er stand auf dem umfriedeten Gelände eines Pflegedienstes in der Erich-Mühsam-Straße und erfreute nicht nur die Bewohner, sondern auch den einen oder anderen Fußgänger - Ein mit Luftgebläse betriebener Weihnachtsmann. Dieser fiel am Nikolaustag (06.12.2019) dreisten Dieben zum Opfer. Circa 4-5 bislang unbekannte Personen zogen kurz nach 18:00 Uhr die leuchtende Figur durch den Zaun des Pflegedienstes und rannten mit ihm davon. Etwa 20 Minuten später wurde die zerstörte Figur von einem Spaziergänger aufgefunden und vor die Tür des Pflegedienstes gelegt. Während der Tatzeit hielten sich mehrere Passanten in Tatortnähe auf. Weiterhin fuhren einige Fahrzeuge am Tatort vorbei. Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen Zeugen, welche Hinweise zu den dreisten Dieben geben können. Insbesondere werden die Passanten bzw. Autofahrer, als auch der ehrliche Finder gesucht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

