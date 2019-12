Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Weihnachtsmarktstand misslang

Gera (ots)

Unbekannte Täter machten sich in der Nacht vom 14.12.2019 zum 15.12.2109 an der Tür eines Verkaufsstandes auf dem Geraer Weihnachtsmarkt zu schaffen. Ihr Ziel war offensichtlich in den Verkaufsstand einzudringen. Dies misslang den Tätern glücklicherweise. Allerdings verursachten sie bei ihrem Einbruchsversuch Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell