Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Büroräume

Gera (ots)

In der Nacht von Freitag (13.12.2019) zu Samstag (14.12.2019) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen einer Firma am Ziegelberg in Gera. In der Folge durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und stahlen u.a. Elektroniksachen und diverse Kabel. Die Kriminalpolizei Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) sucht im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. (KR)

