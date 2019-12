Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Straßenbahnkontrolleur angegriffen

Gera (ots)

Eine Fahrkartenkontrolle am Freitag (13.12.2019), gegen 22:05 Uhr endete für eine 18-Jährige mit der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Offensichtlich hatte die junge Frau keinen gültigen Fahrschein, so dass sie bei der Kontrolle zu flüchten versuchte. Der Kontrolleur (34) hinderte die Frau an der Flucht, woraufhin sie diesen in die Hand biss. Gegen die 18-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell