Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Weil sie heute Nacht (16.12.2019) gegen 04:30 Uhr merkwürdige Geräusche an einem Fenster ihrer Wohnung in der Amthorstraße bemerkte, wurde eine Anwohnerin wach und schaltete das Licht an. Im gleichen Moment hörte sie, wie sich Personen in unbekannte Richtung entfernten. Offensichtlich versuchten Einbrecher gewaltsam in die Wohnung des Mehrfamilienhauses einzudringen. Das Einschalten des Lichtes veranlasste die Täter von ihrem Vorhaben abzulassen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung der Polizei konnten die Flüchtigen nicht ergriffen werden. Haben Sie zum genannten Tatzeitpunkt auffällige Personenbewegungen wahrgenommen? Haben Sie vielleicht gesehen, wie Personen möglicherweise die Amthorstraße entlangrannten? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) zu melden. (RK)

