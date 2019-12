Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Spielplatz durch Brand beschädigt

Gera (ots)

Am Samstag wurde der Polizei um 16:31 Uhr ein Brand auf dem Spielplatz an der "Lutherlinde", nahe dem Ferberturm in Gera, gemeldet. Zusammen mit der Feuerwehr wurde der Bereich geprüft und ein kleinflächig brennender hölzerner Spielturm festgestellt sowie gelöscht. Er wurde leicht beschädigt und bleibt weiterhin nutzbar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung gegen Unbekannt aufgenommen. Hinweise zum Verursacher werden durch die Polizei über die Telefonnummer 0365-8291124 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1123

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell