Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Verletzten

Altenburg (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 14.12.2019 gegen 13:20 Uhr in der Kauerndorfer Allee. Eine 55-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Mitsubishi befuhr die Kauerndorfer Allee, wollte nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Pkw BMW. Bei der anschließenden heftigen Kollision wurden sowohl die Unfallverursacherin als auch ein 53-jähriger Fahrzeuginsasse im Pkw BMW verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide unfallbeteiligte Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und mussten mit einem Kran geborgen werden.

