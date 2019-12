Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl

Altenburg (ots)

Lucka: Bei der Polizei Altenburger Land wurde am 13.12.2019 der Diebstahl einer Geldbörse angezeigt. Ein männlicher Tatverdächtiger hatte gegen 09:15 Uhr in einem Supermarkt in der Clara-Zetkin-Straße einer 91-jährigen Frau ungefragt seine Hilfe aufgedrängt und dann fluchtartig den Supermarkt verlassen. Kurz darauf stellte die Geschädigte den Diebstahl ihrer Geldbörse fest. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

