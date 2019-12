Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Unbekannte legen Gullydeckel auf die Straße

Greiz (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag hoben unbekannte Täter in der Oberen Silberstraße in Greiz eine schweren Gullydeckel aus dem Abwasserschacht und legten diesen auf die Fahrbahn. Gegen 22:30 Uhr prallte ein Kleinwagen der Marke Kia gegen das Hindernis. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die 60-jährige Fahrzeugführerin kam mit dem Schrecken davon. Die PI Greiz ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Es werden dringend Zeugen gesucht. Tel. 03661/6210

