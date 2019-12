Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kurve unterschätzt - Honda kracht in Leitplanke

Zeulenroda (ots)

Am späten Samstagnachmittag gehen 17:00 Uhr war eine Honda Civic auf der B94 von Greiz in Richtung Zeulenroda unterwegs. Kurz vor dem Bahnübergang Untere Haardt unterschätzte der ortsunkundigen Fahrer den Radius einer engen Rechtskurve. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit geriet der Wagen außer Kontrolle, querte die Gegenfahrbahn und krachte in die Leitplanke. Glücklicherweise gab es zu diesem Zeitpunkt keinen Gegenverkehr! Dennoch war war die Lage hochgefährlich, da sich die Unfallstelle genau im Scheitelpunkt der unübersehbaren Kurve befand und es zur Unfallzeit dunkel war.

Zwei Funkstreifenwagen der PI Greiz waren binnen weniger Minuten vor Ort und konnten die Unfallstelle absichern und beräumen.

Die beiden jungen Männer im Honda kamen mit dem Schrecken davon. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

