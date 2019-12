Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Wohnung

Altenburg (ots)

Schmölln: Am 12.12.2019 im Zeitraum zwischen 09:00 und 16:00 Uhr versuchten offenbar unbekannte Täter gewaltsam in die Wohnung eines Hauses in der August-Bebel-Straße einzubrechen. Hierbei beschädigten sie die Eingangstür leicht. Ein Eindringen in die Wohnung gelang jedoch nicht. Seitens der Altenburger Polizei wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise zur Tat bzw. den Tätern werden unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen genommen. (RK)

