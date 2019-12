Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug überschlug sich

Greiz (ots)

Wöhlsdorf/Auma: Heute Morgen (13.12.2019), gegen 06:15 Uhr rückten Polizei und Rettungsdienst zur Ortsverbindungsstraße zwischen Wiebelsdorf und Tischendorf aus. Kurz zuvor befuhr die 18-jährige Fahrerin eines Pkw Seat die Straße in Richtung Wiebesldorf und kam aufgrund von Glätte von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug überschlug sich in der Folge und kam schwer beschädigt zum Stehen. Die junge Frau konnte leicht verletzt aus ihrem Fahrzeug geborgen und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Greizer Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen. (RK)

