Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am 09.12.2019 ereignete sich gegen 17:10 Uhr in Meuselwitz im Bereich Poderschauer Gasse/ Baderdamm (zwischen dem Dönerladen und dem Reisebüro) ein Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr rückwärts aus der Poderschauer Gasse auf den Baderdamm. Dabei stieß er mit einer Fußgängerin zusammen, die dadurch zu Fall kam und schwer verletzt wurde. Der Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle in Richtung Altenburger Straße ohne sich um die verletzt Frau zu kümmern. Wer Hinweise zur Tat oder dem Fahrzeug bzw. Fahrzeugführer machen kann, wird gebeten sich bei der PI Altenburger Land Tel. 03447/ 471-0 zu melden.

