Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geldbörse entwendet

Greiz (ots)

Gestern (11.12.2019), gegen 15:15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Laden in der Thomasstraße eine Geldbörse. Diese hatte der 71-jährige Geschädigte erst neben sich abgelegt. Danach begab er sich an einen anderen Ort innerhalb des Geschäftes. Als er zurückkam stellte er das Fehlen der Geldbörse fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

