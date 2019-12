Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rollerdieb - Polizei sucht Zeugen

Greiz (ots)

Auma-Weidatal: Der 35-jährige Besitzer eines Peugeot-Motorrollers traute gestern (11.12.2019) seinen Augen nicht und musste in der Folge die Polizei rufen. Er war mit seinem Roller zum Mittagessen gefahren und stellte diesen ordnungsgemäß gegen 11:00 Uhr auf den Parkplatz Am Seeweg in Auma-Weidatal ab. Als er nun nach dem Essen gegen 11:40 Uhr auf den Parkplatz zurückkehrte, war der Roller verschwunden. Unbekannte Täter stahlen das weiße Gefährt und entkamen unerkannt. Haben Sie bemerkt, wer sich im genannten Tatzeitraum an dem Roller zu schaffen gemacht hat? Können Sie Hinweise zu dem Rollerdieb bzw. dem Verbleib des Rollers geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der PI Greiz zu melden. (RK)

