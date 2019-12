Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Gera (ots)

Die 58-jährigen Fahrerin eines Pkw BMW erstattete am heutigen Tag (12.12.2019), Anzeige wegen Unfallflucht bei der Geraer Polizei. Demnach befand sie sich, gemeinsam mit einem weiteren unbekannten Fahrzeug, gegen 06:50 Uhr auf der Straße Am Sommerbad (Richtung Gera-Lusan) und musste an der Kreuzung zur Heinrichsstraße aufgrund einer roten Ampel verkehrsbedingt auf der rechten Fahrspur halten. Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter Pkw zwischen den beiden wartenden Fahrzeugen hindurch und streifte zumindest den BWM der Anzeigeerstatterin. Anschließend entfernte sich der unfallverursache in Richtung Gera-Lusan. Auch das zweite wartende Fahrzeug auf der linken Fahrspur fuhr weiter. Die Geraer Polizei sucht nunmehr Zeugen, welche Angaben zum Unfallflüchtigen geben können und bittet diese, als auch den zweiten Wartenden sich mit der Polizei Gera, Tel. 0365 / 829-0, zu melden. (RK)

