Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch

Gera (ots)

Im Zeitraum vom 27.11.2019 bis 10.12.2019 machten sich unbekannte Täter sowohl an der Haus- als auch an der Kellertür eines Einfamilienhauses in der Straße Bornhohle zu schaffen. Ein Einbruch gelang den Unbekannten jedoch glücklicherweise nicht. Allerdings verursachten sie an beiden Türen Sachschaden. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

