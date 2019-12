Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall mit Verletzten

Gera (ots)

Gestern Abend (11.12.2019), gegen 17:20 Uhr kamen Polizeibeamte aufgrund eines Verkehrsunfalls in der Straße des Friedens zum Einsatz. Kurz zuvor befuhren ein Pkw Ford (Fahrer 58) und ein Pkw VW (Fahrer 47) die Hofer Straße. An der Einmündung zur Straße des Friedens hielt der Pkw VW verkehrsbedingt an. Der dahinter befindliche Pkw Ford fuhr aus noch ungeklärter Ursache auf. Durch den Unfall wurden die zwei Mitfahrerinnen im VW (44, 11) verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen. (RK)

