Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Briefkasten aufgebrochen

Gera (ots)

Ein bislang unbekannter Täter machte sich in der Zeit vom 10.12.2019 zum 11.12.2019 an einem Briefkasten in der Debschwitzer Straße zu schaffen. Hierbei brach der Unbekannte den Briefkasten gewaltsam auf und entwendete mehrere Briefe. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Täter geben können. (KR)

