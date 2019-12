Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrräder entwendet

Altenburg (ots)

Altenburg: Zu zwei Fahrraddiebstählen rückten gestern (10.12.2019) die Altenburger Polizei aus. Demnach stahlen unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 04:00 - 12:00 Uhr vor einer Bäckerei in der Schmöllnschen ein mittels Schloss gesichertes Fahrrad der Marke Cube, Analog Disc, in der Farbe schwarz. Lediglich das Vorderrad ließen die Täter am Tatort zurück. Des Weiteren stahlen Unbekannte zwischen 11:00 - 17:00 Uhr ein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls, Sharptail 3, welches im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Levy-Straße gesichert abgestellt war.

In beiden Fällen hat die Polizei Altenburg die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zu den Tätern bzw. dem Verbleib der beiden Räder unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell