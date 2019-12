Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit Mehl Sachschaden verursacht - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Nicht um damit Plätzchen zu backen benutzte gestern (10.12.2019) ein bislang unbekannter Täter eine gewisse Menge Mehl, sondern vielmehr in der Absicht, eine Sachbeschädigung zu begehen. Demnach füllte der Unbekannte in der Zeit von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr das Mehl in den für Parkscheine vorgesehenen Ein-bzw. Ausgabeschlitz eines Parkautomaten in der Tiefgaragenzufahrt der Schlossgarage in der Altstadtgalerie in Greiz und sorgte so für einen größeren Schaden an der Schrankenanlage. Den Rest der Tüte Mehl verteilte der Unbekannte unter anderem im Parkhaus sowie auf mehreren Pkw. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise auf den unbekannten Täter geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210, bei der Polizei Greiz zu melden. (RK)

