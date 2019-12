Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Sachbeschädigung

Gera (ots)

Am gestrigen Tag (10.12.2019) meldeten Mitarbeiter der Stadtbibliothek eine Sachbeschädigung in ihren Räumlichkeiten. Demnach verursachte am 09.12.2019, in der Zeit von 15:15 Uhr bis 15:30 Uhr ein bislang unbekannter Täter/Jugendlicher auf dem Teppich der Bibliothek (Bereich Jugendbibliothek) einen circa 10x10 cm großen Brandfleck. Personen kamen nicht zu schaden. Der Täter konnte nach der Tat unerkannt flüchten. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche Angaben zu dem Unbekannten geben können. Hinweise nimmt die Geraer Polizei unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

