Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch misslang

Gera (ots)

Kraftsdorf: Ein bislang unbekannter Täter machte sich am gestrigen Tag (10.12.2109), in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr an der Eingangstür eines Einfamilienhauses in Mühlsdorf zu schaffen und verursachte dabei Sachschaden. Ein Eindringen in das Haus gelang nicht. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465, entgegen.(RK)

