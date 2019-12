Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geraer Polizei sucht Zeugen

Gera (ots)

Die Geraer Polizei hat seit dem 07.12.2019 die Ermittlungen zu einer Körperverletzungs- sowie Beleidigungshandlung zum Nachteil einer 16-Jährigen sowie eines 17-Jährigen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die Geschädigten von einer Gruppe (6 Personen) Kindern/Jugendlichen mehrfach beleidigt, als sie gegen 18:30 Uhr an einer Kutschfahrt in der Heinrichstraße teilnehmen wollten. Nach Ende der Kutschfahrt gegen 19:30 Uhr trafen die zwei Geschädigten in der Heinrichstraße erneut auf die Personengruppe und wurden abermals von diesen beleidigt und fortfolgend mit Steinen beworfen. Einer der Steine traf die 16-Jährige hierbei am Oberkörper. Haben Sie im genannten Tatzeitraum die betreffende Personengruppe beobachtet? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden. Beschreibung der Personengruppe: 6 Personen, männlich, circa 10-12 Jahre, circa 140 cm groß, ausländischer Phänotyp, ein Jugendlicher (korpulent) trug eine grau-grüne Jacke, ein Jugendlicher trug eine weiße Jacke. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell