Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti angebracht

Greiz (ots)

Langenwolschendorf: Am Montag (09.12.2019), gegen 04:40 Uhr, beschmierte ein bislang unbekannter Täter ein Wohnhaus in der Windmühlenstraße mit diverser Farbe. Dabei wurden undefinierbare Worte sowie die Zahl 175 angebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zum Täter an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

