Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am Montag (09.12.2019), gegen 08:05 Uhr, befuhren eine 51-jährige Peugeot-Fahrerin, eine 21-jährige Skoda-Fahrerin und eine 34-jährige Ford-Fahrerin die Schopperstraße in Richtung Markt. Auf Höhe eines Einkaufsmarktes musste die Peugeot-Fahrerin aufgrund eines Verkehrsstaus, der sich hinter einer Baustellenausfahrt gebildet hatte, anhalten. Die hinter ihr befindliche Skoda-Fahrerin brachte das Fahrzeug rechtzeitig zum Stehen. Die Ford-Fahrerin fuhr auf den vor ihr stehenden Skoda auf und schob diesen auf den Peugeot. Durch den Unfall wurde die 21-jährige Frau verletzt, an allen Pkw entstand Sachschaden.

