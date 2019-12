Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Außenspiegel abgetreten - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Die 58-jährige Eigentümerin eines Pkw Ford rief gestern Abend (09.12.2019) die Polizei um Hilfe. Ein bislang unbekannter Täter trat am 09.12.2019, in der Zeit von 06:30 Uhr bis 17:30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache beide Außenspiegel des Fahrzeuges, welches in einem Parkhaus in der Schlossstraße geparkt war, ab. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zum Täter unter der Tel. 0365 /829-0, entgegen. (RK)

