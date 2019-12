Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher im Garten

Gera (ots)

In der Nacht vom 08.12.2019 zum 09.12.2019 drangen unbekannte Täter in den Garten eines 69-Jährigen in der Wilhelm-Herfurth-Straße ein. In der Folge verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Gartenhäuser, verwüsteten diese und entfernten sich ohne etwas zu stehlen. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (RK)

