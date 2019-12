Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wildschwein trifft auf Radfahrer

Altenburg (ots)

Rositz: Die heutige (09.12.2109) Fahrt von Rositz in Richtung Zschernitzschen auf der Kreisstraße 222 wird einem 51-jährigen Radfahrer sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben. Als er gegen 07:15 Uhr die Straße entlang fuhr, bremste ein vor ihm befindlichen Seat (Fahrer 28) bis zu Stillstand ab, da eine Wildschweinrotte die Fahrbahn kreuzte. Auch der Radler bremste, wurde jedoch von einem erschrockenen Wildschwein gerammt und so zu Boden gestoßen. Verletzt wurde er schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Tier rannte davon. Die Altenburger Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen. (RK)

