Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgänger auf Parkplatz verletzt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am Freitag (06.12.2019), gegen 09:05 Uhr, versuchte eine 52-jährige Ford Fahrerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Triebesgrund in eine Parklücke einzufahren. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte sie dabei mit einem 80-jährigen Fußgänger. Dieser wurde bei dem Unfall verletzt. Am Pkw entstand kein Schaden.

