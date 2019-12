Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradfahrerin mit über 2,1 Promille

Gera (ots)

Der 2. Advent endete für eine 37-jährige Fahrradfahrerin mit der Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Gegen 04:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte die Frau, als diese mit ihrem Fahrrad die Gessentalstraße entlangfuhr. Hierbei bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch, so dass ein Test gemacht wurde. Stattliche 2,17 Promille zeigte das Testgerät an, so dass eine Blutentnahme und ein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet wurden. (KR)

