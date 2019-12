Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erfolgreiche Fahndung nach Mopeddiebstahl

Altenburg (ots)

Am Samstagabend wurde in der Schmöllnschen Landstraße vom Hof eines Grundstücks ein Moped durch unbekannte entwendet. Wenige Stunden später, in den frühen Morgenstunden des Sonntags, stellten Polizeibeamte während ihrer Streifentätigkeit eben dieses Moped fahrend fest. Der Fahrer versuchte sich zwar der Anhaltung zu entziehen, konnte aber nach einer kurzen Verfolgungsfahrt im Bereich der Piererstraße gestoppt werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen polizeibekannten 25-jährigen der keine Fahrerlaubnis besitzt und zudem unter Einfluß von Betäubungsmitteln stand. Weiterhin führte der junge Mann einen Rucksack mit sich, in dem typische Einbruchswerkzeuge aufgefunden wurden. Der 25-jährige wurde vorläufig festgenommen. Ihn erwarten nun gleich mehrere Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr.

