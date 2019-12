Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher erbeuten Zigaretten

Altenburg (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag versuchten unbekannte Täter zunächst durch Aufhebeln einer Hintertür in die Räume einer Fleischerei in der Rudolph-Breitscheid-Straße einzudringen. Da dies misslang wurde anschließend die Automatiktür eines benachbarten Getränkehandels aufgebrochen und aus den Räumlichkeiten mehrere Stangen Zigaretten entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl.

