Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Angebranntes Essen ruft Feuerwehr auf den Plan

Altenburg (ots)

Am Samstag gegen 17:30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass aus einem Fenster einer Wohnung in der Stauffenbergstraße starker Rauch dringen soll. Weiterhin waren die akustischen Rauchmelder zu hören. Daraufhin rückten die Beamten und die Feuerwehr aus. Vor Ort musste die Wohnungstür durch die Feuerwehr geöffnet werden. Als Ursache für die Rauchentwicklung konnte angebranntes Essen auf dem Herd festgestellt werden. Die 90-jährige Mieterin hatte davon nichts mitbekommen und konnte in ihrem Wohnzimmer unversehrt angetroffen werden. Die Feuerwehr belüftete schließlich die Wohnung und die Frau wurde medizinisch vorsorglich betreut.

