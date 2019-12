Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Überschreitung der 0,5 Promille-Grenze in Gera

Gera (ots)

Am 08.12.2019 wurde gegen 00:58 Uhr der 35-jährige Fahrer eines Transporters in der Reichsstraße in Gera einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest 0,58 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Bußgeldverfahren gegen ihn eingeleitet.

