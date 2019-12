Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drogen im Straßenverkehr

Greiz (ots)

Am Sonntag, 08.12.2019, gegen 00:50 Uhr wurde ein weißer Pkw Ford Focus in der Brandhausstraße in Greiz, durch Beamte der PI Greiz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 38-jährige Fahrzeugführer stellte seine Pkw ab und versuchte zunächst zu Fuß zu flüchten. Die Beamten waren jedoch schneller und konnten den Fahrer nach kurzer Zeit stellen. Ein Drogenvortest verlief in Bezug auf Amphetamine (Szenename: Speed) positiv. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und fertigten eine entsprechende Anzeige. Die Weiterfahrt wurde untersagt.(TA)

