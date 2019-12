Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkohol im Straßenverkehr - 69-jähriger Fahrzeugführer in Greiz mit 1,37 Promille unterwegs

Greiz (ots)

Am Samstag, 07.12.2019, gegen 01:20 Uhr unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Greiz, Am Hasental, in Greiz, den Fahrer eines Pkws Skoda Fabia einer Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Atemalkoholgeruch. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. (TA)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell