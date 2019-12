Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Scheibe beschädigt

Altenburg (ots)

Nicht etwa ein Nikolausgeschenk, sondern eher die eingeschlagene Seitenscheibe an ihren VW bemerkte die 37-jährige Fahrzeughalterin heute Morgen und informierte die Polizei. Unbekannte Täter machten sich in der Nacht von gestern (05.12.2019) zu heute (06.12.2019) an dem in der Kreuzstraße abgestellten Pkw zu schaffen. Dabei schlugen sie die Seitenscheibe ein und stahlen aus dem Fahrzeug einem Beutel mit persönlichen Gegenständen der Geschädigten. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zur Tat bzw. den Tätern unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

