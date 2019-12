LPI-G: Vier Fahrzeugreifen beschädigt

Landespolizeiinspektion Gera

Nicht zu Scherzen aufgelegt war gestern der 31-jährige Eigentümer eines Pkw Audi, als er zu seinem in der Uhlstraße geparkten Fahrzeug kam. Ein bislang unbekannter Täter hatte in der Nacht von Mittwoch (04.12.2019) zu Donnerstag (05.12.2019) alle vier Reifen des Audi so beschädigt, dass sich keine Luft mehr darin befand. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Haben Sie beobachtet, wer sich an dem weißen Audi zu schaffen gemacht hat? Können Sie Hinweise zum Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden.

