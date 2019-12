Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ford Transit beachtet die Vorfahrt nicht

Altenburg (ots)

Mehna: Zu einem Verkehrsunfall kam es am 04.12.2019, gegen 07:15 Uhr im Bereich des Mehnaer Kreuzes (L1362/L1361). Der 28-jährige Fahrer eines Ford Transit befuhr die Straße aus Richtung Gera kommend und hatte die Absicht am Mehnaer Kreuz nach links auf die L1361 in Richtung Mehna abzubiegen. Dabei missachtete die Vorfahrt eines entgegen kommenden Pkw Mercedes, so dass es zu Kollision kam. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw Mercedes gegen einen an der Kreuzung wartenden Pkw Kia geschoben, so dass dieses Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde.

