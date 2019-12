Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellerräume aufgebrochen

Altenburg (ots)

Altenburg: Im Zeitraum vom 03.12. - 04.12.2019 gelangten unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Erich-Mäder-Straße gewaltsam in 8 Kellerboxen. Aus diesen stehlen sie eine Kamera sowie alkoholische Getränke.

Schmölln: Im Zeitraum vom 03.12. - 04.12.2019 wurden in zwei Häusern in der Friedrich-Naumann-Straße insgesamt 7 Kellerboxen gewaltsam aufgebrochen. Hier wurden eine Fernseher sowie alkoholische Getränke entwendet.

In allen Fällen hat die Polizei Altenburger Land Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der PI Altenburger Land (Tel. 03447/ 471-0) zu melden.

