Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auf stehendes Fahrzeug aufgefahren

Greiz (ots)

Langenwetzendorf: Gestern (04.12.2019), befuhren der 29-jährige Fahrer eines Transporters Ford mit Anhänger und der 78-jährige Fahrer eines Pkw Skoda die Bundesstraße 92 von Weida in Richtung Greiz. An einer Tagesbaustelle, die sich ca. 50 Meter nach dem Abzweig zur Schweinemastanlage befand, musste der Ford Fahrer anhalten. Der Skoda Fahrer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf. Durch den Unfall entstanden Sachschäden am Anhänger und am Pkw Ford.

