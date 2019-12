Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrügerische Dachdecker

Gera (ots)

Eine 87-jährige Rentnerin aus Gera wurde gestern (04.12.2019) Mittag (13:00 Uhr) von zwei Betrügern aufgesucht. Die beiden Männer gaben sich als Dachdecker aus und erschlichen so das Vertrauen der Frau. Während einer der Herren die Rentnerin aus der Walter-Stötzner-Straße ablenkte, gab der andere vor, sich auf den Dachboden des Hauses zu begeben. In Wirklichkeit gelangte er ins Schlafzimmer der Frau und stahl aus diesem diversen Schmuck sowie Bargeld. Anschließend entfernten sich bei beiden Diebe in unbekannte Richtung. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Haben Sie zum genannten Tatzeitpunkt auffällige Personenbewegungen in der Walter-Stötzner-Straße in Gera wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den beiden Männern geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gera, Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (RK)

