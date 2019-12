Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Unfall auf B175 gesucht

Greiz (ots)

B175: Gegen 06:20 Uhr am gestrigen Tag (03.12.2019) kam es auf der B175, zwischen Großebersdorf und Lederhose, zum Zusammenstoß zweier Pkw im Gegenverkehr. Hierbei überholte die Fahrerin (24) eines Pkw VW einen vor ihr befindlichen Lkw, als sie auf der Bundesstraße in Richtung Großebersdorf unterwegs war. Beim Wiedereinscheren vor dem Lkw kollidierte ihr VW mit dem entgegenkommenden Pkw Skoda (Fahrerin 38), so dass beide Seitenspiegel beschädigt wurden. Keiner der beiden Fahrzeugführerinnen wurde verletzt. Im Rahmen der eingeleiteten Unfallermittlungen werden nunmehr Zeugen zum Unfallgeschehen, insbesondere der vom VW überholte Lkw gesucht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210, bei der Polizei Greiz zu melden. (RK)

